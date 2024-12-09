«Потрясающая игра!» Path of Exile 2 стартовала с 82% положительных отзывов в Steam

6 декабря состоялся релиз Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра уже доступна на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный релиз игры состоится не раньше второй половины 2025 года.

Спустя три дня рейтинг игры в Steam остановился на отметке «Очень положительные» с 82% положительных отзывов. Несмотря на технические проблемы во время запуска, большинству геймеров очень понравилась новинка — игроки хвалят атмосферу тёмного фэнтези, переработанную боевую систему, удобное управление и другие нововведения. При этом некоторые фанаты оригинала приняли изменения в штыки, сравнивая новинку с Dark Souls.

Фото: Steam

Что пишут игроки о Path of Exile 2

За последнее время мало каким играм удаётся удержать моё внимание дольше часа, а тут три часа пролетели мигом, даром что было свободное время. Diablo 4 не зацепила, а вот POE 2 — даже очень!

Потрясающая игра! Мне 42 года, и эта игра возвращает те ощущения, которые я испытал, когда впервые играл в Diablo 2. Мрачная атмосфера, сложность, красивая озвучка и постоянное чувство страха.

Пока что для меня опыт игры в ранний билд POE 2 — это лучше, чем мои несколько сотен часов в POE 1.

Вторая часть совсем другая. Здесь всё стало сложнее и интереснее. Боссы теперь реально опасны, а редкие мобы со своими способностями могут серьёзно напрячь. Локации стали больше, а лор хочется читать, а не пропускать.

Ну всё, выносите «Дьяблу», пока попахивать не начала. Шансов реанимировать теперь нет — по всем фронтам его рвёт игра в раннем доступе.

Король умер, да здравствует король!

Игра очень крутая! Всем советую! Единственный момент, чтобы разрабы не угробили игру с годами, а наоборот, сделали лучше! Игра однозначно ТОП. Графика, механики, интерфейс, всё супер! Будущее игре обеспечено богатое!

Это не Path of Exile 2, здесь общего с первой частью минимум. Весь негатив и духота первой части перекочевали сюда с умноженной в 10 раз неприязнью.