«Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном собрала $ 160 млн в прокате — фильм провалился

По итогам четырёх недель проката сборы фильма «Миссия: Красный» превысили отметку в $ 160 млн. Комедия с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом постепенно завершает своё выступление в прокате, обернувшись провалом для компании Amazon.

Ранее аналитики отмечали, что для окупаемости картине нужно заработать не меньше $ 500 млн. По темпам сборов лента, скорее всего, не соберёт даже половину этой суммы. Эксперты считают, что Amazon изначально не следовало вкладывать в фильм столько средств, ведь теперь компания уже вряд ли отобьёт затраты.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.