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Фильм «Моди» от Джонни Деппа с Аль Пачино выйдет в России уже 30 января

Фильм «Моди» от Джонни Деппа с Аль Пачино выйдет в России уже 30 января
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Кинокомпания Russian World Vision объявила о выходе фильма «Моди» Джонни Деппа в России. Ленту от знаменитого кинодеятеля можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 30 января 2025 года в привычном дубляже.

«Моди» расскажет о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Риккардо Скамарчо, известный по «Джону Уику 2» и «Призракам в Венеции». В ленте также снялся оскароносный Аль Пачино («Запах женщины»), а оператором выступил Никола Пекорини («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в конце сентября.

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