Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 14 Pro и 14 Pro Plus для глобального рынка

Китайская компания Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus — свои новые предфлагманские смартфоны с влагозащитой для глобального рынка. Устройства поступят в продажу в Индии по цене от 24 тыс. рупий (около 30 тыс. рублей) за базовую версию и от 30 тыс. рупий (около 35 тыс. рублей) за продвинутую модель.

Так, базовый Redmi Note 14 Pro получил OLED-дисплей с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300-Ultra c 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти и батареей 5500 мАч. Смартфон оснащён тройной основной камерой с основным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп.

Фото: Xiaomi

Более продвинутый Redmi Note 14 Pro Plus получил OLED-дисплей с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3 c 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти и батареей 6200 мАч. Смартфон оснащён тройной основной камерой с продвинутым датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп.

Фото: Xiaomi