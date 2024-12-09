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Защитники животных из PETA бойкотируют фильм «Носферату» из-за стереотипов о крысах

Защитники животных из PETA бойкотируют фильм «Носферату» из-за стереотипов о крысах
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Организация по правам животных PETA выступила в защиту крыс, используемых в фильме ужасов «Носферату». В компании резко негативно высказались о новой работе Роберта Эггерса, который показал в ленте нападение грызунов на средневековый Лондон, которые принесли в город бубонную чуму.

В PETA заявили, что создатели ленты использует стереотип, согласно которому крысы причиняют вред человеку и распространяют опасные болезни. Кроме того, в организации возмутились тем, что авторы использовали на съёмках около 5000 живых грызунов, создавая угрозу для их жизни и здоровья. В качестве протеста PETA собирается прислать статую гигантской крысы в Театр Сэмюэля Голдвина, где пройдёт американская премьера ленты.

В реальной жизни крыса с такой же вероятностью причинит вред или убьёт человека, как и вампир, а ложное изображение этих животных как предвестников смерти лишает зрителей возможности увидеть в них умных, общительных и любящих созданий, которыми они и являются. Единственные «вредители», о которых кинозрителям следует беспокоиться, — это режиссёры, которые подвергают животных хаосу и неразберихе на съёмочной площадке. PETA призывает всех разобраться в этих постыдных стереотипах и оказывать крысам уважение, которого они заслуживают.

Премьера фильма ужасов «Носферату» состоится уже 25 декабря. До России лента также доберётся неофициальными способами — даты релиза в стране пока нет.

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