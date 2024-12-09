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Блогер Дмитрий Куплинов перестанет выпускать ролики во «ВКонтакте»

Блогер Дмитрий Куплинов перестанет выпускать ролики во «ВКонтакте»
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Популярный российский игровой блогер Дмитрий Куплинов объявил о полном возвращении на YouTube. Автор перестанет выкладывать ролики в свою VK-группу, сфокусировавшись на развитии своего YouTube-канала. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Сообщаю вам, что с сегодняшнего дня (на самом деле, скорее всего, с четверга) новые видео снова будут выходить только на «Ютубе». Старые видео, загруженные в паблик «ВК», там останутся, поэтому можете спокойно смотреть.

Дмитрий Куплинов начал выкладывать свои прохождения во «ВКонтакте» в августе 2024 года с ранним доступом в три дня. Спустя некоторое время блогер отказался от эксклюзивных ограничений и продолжил выпускать видео одновременно на двух сайтах, а сейчас и вовсе отказался от VK-деятельности, выпустив около 7400 роликов на площадке. С чем связано решение Куплинова, неизвестно.

Сейчас на официальное сообщество Дмитрия Куплинова во «ВКонтакте» подписано более 2,1 млн человек. Это одна из самых популярных групп на сайте, посвящённая видеоиграм. Тем временем на YouTube у видеоблогера 17 млн подписчиков — это самый популярный русскоязычный канал на платформе.

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