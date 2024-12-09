Лука Королёв стал обладателем Трофея РАФ на киберпразднике в Москве

7 и 8 декабря в ТРЦ Columbus прошел очередной этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, организованного SMP Racing Esports. На юге столицы гости наслаждались виртуальными сражениями в футболе, хоккее, автогонках и шутерах, включая новинку – игру «Калибр» от 1С Game Studios.

Главным событием стали интерактивные гонки Российской серии. Лука Королёв, трижды побеждавший в классе S1600, досрочно завоевал Трофей РАФ, заняв второе место. Среди победителей этапа отметились Александр Погорелов и Владислав Колосов, который блеснул в марафоне на Ford Mustang и гонке на BR03.

Финал фестиваля пройдёт 15 декабря в штаб-квартире G-Drive SMP Racing.