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Лука Королёв стал обладателем Трофея РАФ на киберпразднике в Москве

Лука Королёв стал обладателем Трофея РАФ на киберпразднике в Москве
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7 и 8 декабря в ТРЦ Columbus прошел очередной этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, организованного SMP Racing Esports. На юге столицы гости наслаждались виртуальными сражениями в футболе, хоккее, автогонках и шутерах, включая новинку – игру «Калибр» от 1С Game Studios.

Главным событием стали интерактивные гонки Российской серии. Лука Королёв, трижды побеждавший в классе S1600, досрочно завоевал Трофей РАФ, заняв второе место. Среди победителей этапа отметились Александр Погорелов и Владислав Колосов, который блеснул в марафоне на Ford Mustang и гонке на BR03.

Финал фестиваля пройдёт 15 декабря в штаб-квартире G-Drive SMP Racing.

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