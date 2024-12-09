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Вышел финальный трейлер сериала «Красная Поляна» от режиссёра «Беспринципных»

Вышел финальный трейлер сериала «Красная Поляна» от режиссёра «Беспринципных»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер приключенческой комедии «Красная Поляна». Первый эпизод сериала выйдет 28 декабря, остальные пять появятся 25 января 2025 года.

По сюжету светская авантюристка из Москвы приезжает на популярный горнолыжный курорт, где хочет поживиться на расслабленных туристах, но попадается в руки начальника службы безопасности и теперь вынуждена работать на него.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат Кинопоиску.

В актёрский состав «Красной Поляны» вошли Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина и другие. Режиссёром и продюсером выступил Роман Прыгунов, поставивший ранее «Беспринципных».

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