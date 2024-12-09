NAVI не выиграла ни одной карты в первый день ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

В столице Таиланда прошли первые матчи ESL One Bangkok 2024, последнего топ-турнира года по Dota 2. Команды группы А провели по две серии.

Российский ростер Team Spirit победил Natus Vincere, но затем уступил Falcons. «Рождённые побеждать» проиграли ещё и Shopify Rebellion — сейчас NAVI занимает последнее место в группе. Лидируют с тремя очками Team Falcons и SR.

Фото: Liquipedia

Игры группового этапа также пройдут 10 и 11 декабря. По итогам первой стадии две худшие команды покинут турнир.

ESL One Bangkok 2024 с призовым фондом проходит в Таиланде с 9 по 15 декабря. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 20 940 очков EPT-рейтинга.