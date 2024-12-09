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Блогер Юрий Хованский представил свою игру Long Live Caesar

Блогер Юрий Хованский представил свою игру Long Live Caesar
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Известный стример и блогер Юрий Хованский представил трейлер и подробности своей игры Long Live Caesar. Инди-приключение в ретростиле также появилось в Steam.

Сюжет расскажет историю римского императора Юлия Цезаря, который оказывается в гуще интриг и опасностей. Игроку предстоит переписать ход истории и спасти Цезаря.

Видео доступно на YouTube-канале Юрия Хованского. Права на видео принадлежат Юрию Хованскому.

Деталей геймплея пока не так много, но Long Live Caesar будет основана на тактических сражениях, а также включит в себя элементы RPG и головоломок. Дата релиза игры пока не раскрывается.

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