Почти 30% россиян увлекаются киберспортом, из них 40% женщины — исследование

Киберспортом увлекается почти каждый третий россиянин — об этом говорят результаты исследования комитета Ассоциации развития интерактивной рекламы, опубликованные ТАСС.

Согласно данным АРИР, за соревновательным геймингом следят 28,9% жителей России, при этом больше всего киберспортом интересуются люди в возрасте 25–34 лет — 39,7% от общего числа.

Авторы исследования также отмечают рост популярности киберспорта у женской аудитории. Сейчас она стала в два раза больше, чем в 2021 году, и достигла 39,7%.

Наиболее популярными дисциплинами оказались Dota 2 и Counter-Strike 2 — 41,7% и 33,9% соответственно. Третье место заняла отечественная «Мир танков» (32,4%).