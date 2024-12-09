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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2025

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2025
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Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 5 января 2025 года.

Новость дополняется в прямом эфире.

Лучший фильм (драма)

  • «Бруталист»
  • «Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «5 сентября»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

  • «Анора»
  • «Претенденты»
  • «Эмилия Перес»
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»
  • «Злая»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Всё, что нам кажется светом»
  • «Эмилия Перес»
  • «Девушка с иглой»
  • «Я все еще здесь»
  • «Семя священного инжира»
  • «Горная невеста»

Лучший сериал (драма)

  • «День шакала»
  • «Дипломатка»
  • «Мистер и миссис Смит»
  • »Сёгун"
  • «Медленные лошади»
  • «Игра в кальмара»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

  • «Начальная школа «Эбботт»
  • »Медведь"
  • «Джентльмены»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»

Лучший мини-сериал

  • «Оленёнок»
  • «Все совпадения неслучайны»
  • «Монстры: История братьев Менендес»
  • «Пингвин»
  • «Рипли»
  • «Настоящий детектив: Ночная страна» (4-й сезон)

Лучший сценарий в фильме

  • «Эмилия Перес»
  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»
  • «Конклав»

Лучший мультфильм

  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Моана 2»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший актёр (драма)

  • Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе — «Никому не известный»
  • Дэниэл Крейг — «Квир»
  • Колман Доминго — «Синг-синг»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик»

Лучший актёр второго плана в фильме

  • Юра Борисов — «Анора»
  • Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон — «Никому не известный»
  • Гай Пирс — «Бруталист»
  • Джереми Стронг — «Ученик»
  • Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»

Лучший актёр (мюзикл или комедия)

  • Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»
  • Хью Грант — «Еретик»
  • Габриэль ЛаБелль — «Субботний вечер»
  • Джесси Племонс — «Виды доброты»
  • Глен Пауэлл — «Я не киллер»
  • Себастьян Стэн — «Другой человек»

Лучшая актриса в фильме (драма)

Лучшая актриса второго плана в фильме

  • Селена Гомез — «Эмилия Перес»
  • Зои Салданья — «Эмилия Перес» (Netflix)
  • Ариана Гранде — «Злая»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Маргарет Куолли — «Субстанция»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»
  • Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»
  • Гэри Олдман — «Медленные лошади»
  • Эдди Редмэйн — «День Шакала»
  • Хироюки Санада — «Сёгун»
  • Билли Боб Торнтон — «Лэндмен»

Лучший режиссёр

  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Эдвард Бергер — «Конклав»
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Корали Фаржа — «Субстанция»
  • Паял Кападиа — «Всё, что нам кажется светом»

Лучший саундтрек в фильме

  • «Шоугёрл»

Лучший саундтрек в сериале

  • «Конклав»
  • «Бруталист»
  • «Дикий робот»
  • «Эмилия Перес»
  • «Претенденты»
  • «Дюна 2»

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»

  • «Чужой: Ромул»
  • «Битлджус 2»
  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Гладиатор 2»
  • «Головоломка 2»
  • «Смерч 2»
  • «Злая»
  • «Дикий робот»
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