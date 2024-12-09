Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2025
Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 5 января 2025 года.
Новость дополняется в прямом эфире.
Лучший фильм (драма)
- «Бруталист»
- «Никому не известный»
- «Конклав»
- «Дюна 2»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «5 сентября»
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
- «Анора»
- «Претенденты»
- «Эмилия Перес»
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
- «Злая»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Всё, что нам кажется светом»
- «Эмилия Перес»
- «Девушка с иглой»
- «Я все еще здесь»
- «Семя священного инжира»
- «Горная невеста»
Лучший сериал (драма)
- «День шакала»
- «Дипломатка»
- «Мистер и миссис Смит»
- »Сёгун"
- «Медленные лошади»
- «Игра в кальмара»
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
- «Начальная школа «Эбботт»
- »Медведь"
- «Джентльмены»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
Лучший мини-сериал
- «Оленёнок»
- «Все совпадения неслучайны»
- «Монстры: История братьев Менендес»
- «Пингвин»
- «Рипли»
- «Настоящий детектив: Ночная страна» (4-й сезон)
Лучший сценарий в фильме
- «Эмилия Перес»
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
- «Конклав»
Лучший мультфильм
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Моана 2»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший актёр (драма)
- Эдриан Броуди — «Бруталист»
- Тимоти Шаламе — «Никому не известный»
- Дэниэл Крейг — «Квир»
- Колман Доминго — «Синг-синг»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Себастьян Стэн — «Ученик»
Лучший актёр второго плана в фильме
- Юра Борисов — «Анора»
- Киран Калкин — «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон — «Никому не известный»
- Гай Пирс — «Бруталист»
- Джереми Стронг — «Ученик»
- Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»
Лучший актёр (мюзикл или комедия)
- Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»
- Хью Грант — «Еретик»
- Габриэль ЛаБелль — «Субботний вечер»
- Джесси Племонс — «Виды доброты»
- Глен Пауэлл — «Я не киллер»
- Себастьян Стэн — «Другой человек»
Лучшая актриса в фильме (драма)
Лучшая актриса второго плана в фильме
- Селена Гомез — «Эмилия Перес»
- Зои Салданья — «Эмилия Перес» (Netflix)
- Ариана Гранде — «Злая»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Маргарет Куолли — «Субстанция»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
Лучший актёр в драматическом сериале
- Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»
- Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»
- Гэри Олдман — «Медленные лошади»
- Эдди Редмэйн — «День Шакала»
- Хироюки Санада — «Сёгун»
- Билли Боб Торнтон — «Лэндмен»
Лучший режиссёр
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»
- Шон Бэйкер — «Анора»
- Эдвард Бергер — «Конклав»
- Брэйди Корбет — «Бруталист»
- Корали Фаржа — «Субстанция»
- Паял Кападиа — «Всё, что нам кажется светом»
Лучший саундтрек в фильме
- «Шоугёрл»
Лучший саундтрек в сериале
- «Конклав»
- «Бруталист»
- «Дикий робот»
- «Эмилия Перес»
- «Претенденты»
- «Дюна 2»
«Кинематографические достижения и кассовые сборы»
- «Чужой: Ромул»
- «Битлджус 2»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Гладиатор 2»
- «Головоломка 2»
- «Смерч 2»
- «Злая»
- «Дикий робот»
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