Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2025

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Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 5 января 2025 года.

Новость дополняется в прямом эфире.

Лучший фильм (драма)

«Бруталист»

«Никому не известный»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Мальчишки из «Никеля»

«5 сентября»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

«Анора»

«Претенденты»

«Эмилия Перес»

«Настоящая боль»

«Субстанция»

«Злая»

Лучший фильм на иностранном языке

«Всё, что нам кажется светом»

«Эмилия Перес»

«Девушка с иглой»

«Я все еще здесь»

«Семя священного инжира»

«Горная невеста»

Лучший сериал (драма)

«День шакала»

«Дипломатка»

«Мистер и миссис Смит»

»Сёгун"

«Медленные лошади»

«Игра в кальмара»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

«Начальная школа «Эбботт»

»Медведь"

«Джентльмены»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

Лучший мини-сериал

«Оленёнок»

«Все совпадения неслучайны»

«Монстры: История братьев Менендес»

«Пингвин»

«Рипли»

«Настоящий детектив: Ночная страна» (4-й сезон)

Лучший сценарий в фильме

«Эмилия Перес»

«Анора»

«Бруталист»

«Настоящая боль»

«Субстанция»

«Конклав»

Лучший мультфильм

«Поток»

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Моана 2»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

«Дикий робот»

Лучший актёр (драма)

Эдриан Броуди — «Бруталист»

Тимоти Шаламе — «Никому не известный»

Дэниэл Крейг — «Квир»

Колман Доминго — «Синг-синг»

Рэйф Файнс — «Конклав»

Себастьян Стэн — «Ученик»

Лучший актёр второго плана в фильме

Юра Борисов — «Анора»

Киран Калкин — «Настоящая боль»

Эдвард Нортон — «Никому не известный»

Гай Пирс — «Бруталист»

Джереми Стронг — «Ученик»

Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»

Лучший актёр (мюзикл или комедия)

Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»

Хью Грант — «Еретик»

Габриэль ЛаБелль — «Субботний вечер»

Джесси Племонс — «Виды доброты»

Глен Пауэлл — «Я не киллер»

Себастьян Стэн — «Другой человек»

Лучшая актриса в фильме (драма)

Лучшая актриса второго плана в фильме

Селена Гомез — «Эмилия Перес»

Зои Салданья — «Эмилия Перес» (Netflix)

Ариана Гранде — «Злая»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Маргарет Куолли — «Субстанция»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

Лучший актёр в драматическом сериале

Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»

Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»

Гэри Олдман — «Медленные лошади»

Эдди Редмэйн — «День Шакала»

Хироюки Санада — «Сёгун»

Билли Боб Торнтон — «Лэндмен»

Лучший режиссёр

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Шон Бэйкер — «Анора»

Эдвард Бергер — «Конклав»

Брэйди Корбет — «Бруталист»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Паял Кападиа — «Всё, что нам кажется светом»

Лучший саундтрек в фильме

«Шоугёрл»

Лучший саундтрек в сериале

«Конклав»

«Бруталист»

«Дикий робот»

«Эмилия Перес»

«Претенденты»

«Дюна 2»

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»