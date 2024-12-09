Появились новые кадры второго сезона «Игры в кальмара»

В преддверии второго сезона «Игры в кальмара» стриминговый сервис Netflix опубликовал ещё несколько кадров из новых эпизодов популярного сериала.

Продолжение триллера про таинственный турнир на выживание расскажет, как Сон Ки Хун возвращается в игру, чтобы разоблачить её организаторов и положить конец человеческим смертям.

Новые кадры второго сезона сериала «Игра в кальмара»:

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря на Netflix. Летом корейские журналисты рассказывали, что съёмки заняли 11 месяцев — вместе со вторым сезоном сразу снимали и третий, хотя официального анонса продолжения от авторов пока не было.