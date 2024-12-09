Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»

Организаторы престижной кинопремии «Золотой глобус» включили актёра Юру Борисова в число номинантов на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Борисов получил номинацию за роль телохранителя Игоря в фильме «Анора» Шона Бейкера. За победу вместе с российским актёром будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Ранее Юра Борисов уже получил за эту роль награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Его игра в «Аноре» также вызвала восторг у критиков и положительные отклики зрителей.