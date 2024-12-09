Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»
Комментарии

Организаторы престижной кинопремии «Золотой глобус» включили актёра Юру Борисова в число номинантов на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Борисов получил номинацию за роль телохранителя Игоря в фильме «Анора» Шона Бейкера. За победу вместе с российским актёром будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Ранее Юра Борисов уже получил за эту роль награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Его игра в «Аноре» также вызвала восторг у критиков и положительные отклики зрителей.

Материалы по теме
Юра Борисов убедил режиссёра «Аноры» взять на главную роль Марка Эйдельштейна
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android