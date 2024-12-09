Слава Бустер проведёт ещё два масштабных ивента после «стримерского Оскара»

Популярный контентмейкер Вячеслав Buster Леонтьев (4,2 млн фолловеров на Twitch) после организации стримерской премии SLAY 2024 анонсировал два новых больших проекта — он планирует реализовать их в 2025 году.

Это спортивные мероприятия с участием стримеров: единоборства по правилам MMA под названием Stream Fighters и футбольный матч на большом стадионе, в котором контентмейкеры с Twitch сыграют против сборной блогеров. Прибыль от продажи билетов Бустер планирует отдать на благотворительность.

Леонтьев также признал проблемы премии SLAY и пообещал, что в 2025 году проведёт «стримерский Оскар» с другой командой организаторов.