Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример Бустер после «стримерского Оскара» SLAY 2024 планирует провести ещё два больших ивента

Слава Бустер проведёт ещё два масштабных ивента после «стримерского Оскара»
Комментарии

Популярный контентмейкер Вячеслав Buster Леонтьев (4,2 млн фолловеров на Twitch) после организации стримерской премии SLAY 2024 анонсировал два новых больших проекта — он планирует реализовать их в 2025 году.

Это спортивные мероприятия с участием стримеров: единоборства по правилам MMA под названием Stream Fighters и футбольный матч на большом стадионе, в котором контентмейкеры с Twitch сыграют против сборной блогеров. Прибыль от продажи билетов Бустер планирует отдать на благотворительность.

Леонтьев также признал проблемы премии SLAY и пообещал, что в 2025 году проведёт «стримерский Оскар» с другой командой организаторов.

Материалы по теме
Братишкин, Дмитрий Ликс и T2X2: все победители стримерской премии SLAY
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android