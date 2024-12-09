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Майкл Манн рассказал, что сценарий фильма «Схватка 2» скоро будет готов

Майкл Манн рассказал, что сценарий фильма «Схватка 2» скоро будет готов
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Режиссёр Майкл Манн рассказал, что его следующим фильмом может стать «Схватка 2» — продолжение криминальной драмы 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Постановщик не стал раскрывать деталей, но отметил, что сейчас завершается работа над сценарием.

Следующее, что я хочу снять — это «Схватка 2». Сценарий должен быть закончен как можно скорее.

Впервые новости о сиквеле появились в конце 2023 года. Весной инсайдеры сообщали, что съёмки «Схватки 2» должны начаться в октябре-ноябре, а главную роль сыграет Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci») — но, видимо, процесс немного затянулся.

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