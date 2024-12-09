Видеокарты RTX 4090 резко подорожали перед анонсом RTX 5090 — уже более 300 тыс. рублей

Цена на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 начала расти после прекращения производства и на фоне ожидания анонса более мощной RTX 5090.

Дефицит RTX 4090 возник у ряда ритейлеров в Европе и США, в некоторых магазинах все карты уже распроданы. В России цена флагмана NVIDIA выросла до 310 тыс. рублей, хотя ещё в сентябре видеокарту можно было купить за 225 тыс.

Скорее всего, следующее поколение видеокарт NVIDIA будет представлено в январе 2025 года на выставке CES 2025. По данным инсайдеров, объём видеопамяти в RTX 5090 вырастет с 16 до 32 ГБ, а суммарная мощность может увеличиться до 50% по сравнению с 4090.