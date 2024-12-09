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Комедия «Плетёный муж» с Оливией Колман выйдет в России в 2025 году

Комедия «Плетёный муж» с Оливией Колман выйдет в России в 2025 году
Оливия Колман в фильме «Отец» (2020)
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В российских кинотеатрах в 2025 году выйдет трагикомедия «Плетёный муж», главную роль в которой сыграла обладательница «Оскара» Оливия Колман. Об этом сообщает компания «Про: взгляд».

Сюжет расскажет историю одинокой женщины, которая в отчаянии обращается к знакомому и просит сделать ей мужа из соломы. Плетёный спутник героини быстро вызывает хаос в консервативном городке.

Также в новом году «Про: взгляд» намерена выпустить в российский прокат фильм ужасов «Гармония» с Наоми Уоттс и Белой Рамзи, комедийный байопик «Мистер Уайлдер и я» о режиссёре «В джазе только девушки» и ленту «Во чреве зверя» про писателя Нормана Мейлера.

Помимо этого, компания решила сдвинуть дату премьеры «Мелочей жизни» — драма с Киллианом Мёрфи выйдет не 6-го, а 27 марта.

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