Российские BB Team и PARIVISION возглавили группу B на топ-турнире по «Доте» в Бангкоке

Две российские команды завершили без поражений первый игровой день топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2, который стартовал сегодня, 9 декабря, в столице Таиланда.
В очном матче отечественные коллективы сыграли вничью (1:1), а затем одержали по одной победе. BetBoom Team выиграла у шведского ростера Liquid, а PARIVISION расправилась с beastcoast (M80) из Перу. Теперь российские команды возглавляют группу B.
Фото: Liquid
В параллельной подгруппе Team Spirit завершили день со статистикой 2–2. Игры группового этапа также пройдут 10 и 11 декабря. По итогам первой стадии две худшие команды покинут турнир.
ESL One Bangkok 2024 проходит в Таиланде с 9 по 15 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн…