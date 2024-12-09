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Стало известно, когда выйдет третье DLC для Atomic Heart — Чары морских глубин

Третье дополнение для Atomic Heart выйдет 28 января 2025 года
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Студия Mundfish раскрыла дату выхода третьего DLC для своей игры Atomic Heart — дополнение «Чары морских глубин» (Enchantment Under the Sea) станет доступно игрокам 28 января 2025 года.

Новое DLC расскажет об изменениях в комплексе «Челомей», где теперь хозяйничает опасный робот. Судя по всему, часть событий пройдёт под водой.

Видео доступно в группе Atomic Heart во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Mundfish.

Всего авторы Atomic Heart планировали выпустить четыре дополнения — последнее также должно выйти в 2025 году. Параллельно студия Mundfish работает над полноценным продолжением, хотя деталей о сиквеле пока нет.

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