Третье дополнение для Atomic Heart выйдет 28 января 2025 года

Студия Mundfish раскрыла дату выхода третьего DLC для своей игры Atomic Heart — дополнение «Чары морских глубин» (Enchantment Under the Sea) станет доступно игрокам 28 января 2025 года.

Новое DLC расскажет об изменениях в комплексе «Челомей», где теперь хозяйничает опасный робот. Судя по всему, часть событий пройдёт под водой.

Видео доступно в группе Atomic Heart во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Mundfish.

Всего авторы Atomic Heart планировали выпустить четыре дополнения — последнее также должно выйти в 2025 году. Параллельно студия Mundfish работает над полноценным продолжением, хотя деталей о сиквеле пока нет.