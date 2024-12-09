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«Есть запрос»: в ФКС России подтвердили рост популярности киберспорта среди женщин

«Есть запрос»: в ФКС России подтвердили рост популярности киберспорта среди женщин
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В Федерации компьютерного спорта России специально для «Чемпионата» прокомментировали информацию, что в РФ вдвое вырос интерес к киберспорту среди женской аудитории.

По данным Минспорта, в 2023 году киберспортом занимались 291 347 человек, в том числе 54 276 женщин. Это немного ниже, чем по данным исследования АРИР — 18% от общего числа участвующих в турнирах.

Директор научного департамента ФКС России Оксана Гураль отметила, что интерес к женским соревнованиям в стране растёт.

В октябре 2024 года ФКС России провела женские турниры по Сounter-Strike 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Мы видим, что есть запрос на проведение женских соревнований, в том числе по компьютерному спорту, есть своя аудитория и болельщики. Уверена, что женский киберспорт будет активно развиваться и займёт своё достойное место в спортивной семье.

Сегодня, 9 декабря, Ассоциация развития интерактивной рекламы опубликовала исследование, в котором отметила, что доля женщин среди аудитории киберспорта в России достигла 40%. Этот показатель за три последних года вырос в два раза.

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