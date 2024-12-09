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Cyberpunk 2077 получит патч 2.2 с новыми функциями — детали расскажут завтра на стриме

Cyberpunk 2077 получит патч 2.2 с новыми функциями — детали расскажут завтра на стриме
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Студия CD Projekt RED анонсировала прямую трансляцию по игре Cyberpunk 2077 — разработчики расскажут о новых функциях в предстоящем обновлении 2.2.

Новый эфир #REDstreams пройдёт завтра, 10 декабря, в 19:00 мск. Увидеть улучшенную версию Cyberpunk 2077 можно будет на Twitch и YouTube. Какие именно обновления получит игра, пока неизвестно.

Ранее бо́льшая часть команды Cyberpunk 2077 перешла к разработке «Ведьмака 4», однако работа над «Киберпанком» всё ещё продолжается. Студия также планирует совместно с Netflix выпустить ещё один мультсериал по вселенной игры после успеха «Киберпанка: Бегущих по краю».

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