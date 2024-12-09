Конкурент GTA RP в мире «Фортнайта»: вышел трейлер онлайн-игры LEGO Fortnite Brick Life

Разработчики популярной королевской битвы Fortnite представили социальную ролевую игру в стилистике LEGO — проект получил название LEGO Fortnite Brick Life.

На сервере одновременно смогут играть по 32 человека. Геймеры смогут попробовать себя в таких профессиях, как курьер, охранник или повар, а также обустраивать свои дома и участвовать в общей жизни города.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Сами разработчики не скрывают, что вдохновлялись GTA RP и пытаются создать семейную интерпретацию популярного проекта. Релиз LEGO Fortnite Brick Life состоится 12 декабря.