Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2024

9 декабря стартовал третий, финальный раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2024. По итогам двух стадий в топ попали пять игр: экшен по китайской мифологии Black Myth: Wukong, Genshin Impact, дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Wuthering Waves и Zenless Zone Zero.

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2024. Третий раунд продлится до 12 декабря — итоги подведут уже на самой церемонии.

Финальные номинанты на лучшую игру года на The Game Awards 2024

Black Myth: Wukong

Genshin Impact

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero.

Фото: The Game Awards

Церемония вручения наград The Game Awards 2024 состоится 13 декабря в 4:00 мск. На ивенте ожидаются не только награждения, но и анонсы с показами новых проектов.