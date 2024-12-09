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«Пункт назначения 6» выйдет в кино 16 мая 2025 года

«Пункт назначения 6» выйдет в кино 16 мая 2025 года
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Стала известна дата релиза следующей части культовой серии хорроров — «Пункт назначения 6» выйдет в зарубежный прокат 16 мая 2025 года.

Лента получит подзаголовок «Кровные узы» и станет первой в серии за почти 15 лет: предыдущая часть ужастика вышла в 2011 году. Действие нового фильма ужасов будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.

Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами «Пункта назначения: Кровные узы» стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль Уильяма Бладуорта вновь исполнит Тони Тодд.

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