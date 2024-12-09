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Аналитик mouseTT назвал возможные причины вылета NAVI с мэйджора по CS 2

Аналитик студии FISSURE Артём mouseTT Карягин прокомментировал для «Чемпионата» результаты групповой стадии Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По мнению эксперта, вылет NAVI стал главным сюрпризом по итогам Elimination Stage.

Состав плей-офф отличный, все команды достойны. Главной неожиданностью стал, конечно же, проигрыш и вылет с мэйджора NAVI. Также обидно за FURIA — они тоже были достойны плей-офф.

Среди участников плей-офф Карягин выделил The MongolZ, Team Vitality и G2 Esports.

Монголы очень мощно смотрятся, да и Vitality неплохи. Также G2 в последних играх хорошо смотрелись.

mouseTT также назвал вероятные причины неудачи Natus Vincere.

Плохая индивидуальная форма, макроигра тоже хромала. Может, внутри коллектива какие-то проблемы — это точно неизвестно.

Плей-офф чемпионата мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2 пройдёт 12–15 декабря в Китае. Матчи турнира бесплатно покажет студия FISSURE на Twitch и YouTube.