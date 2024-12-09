Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аналитик mouseTT назвал возможные причины вылета NAVI с мэйджора по CS 2

Аналитик mouseTT назвал возможные причины вылета NAVI с мэйджора по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик студии FISSURE Артём mouseTT Карягин прокомментировал для «Чемпионата» результаты групповой стадии Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По мнению эксперта, вылет NAVI стал главным сюрпризом по итогам Elimination Stage.

Состав плей-офф отличный, все команды достойны. Главной неожиданностью стал, конечно же, проигрыш и вылет с мэйджора NAVI. Также обидно за FURIA — они тоже были достойны плей-офф.

Среди участников плей-офф Карягин выделил The MongolZ, Team Vitality и G2 Esports.

Монголы очень мощно смотрятся, да и Vitality неплохи. Также G2 в последних играх хорошо смотрелись.

mouseTT также назвал вероятные причины неудачи Natus Vincere.

Плохая индивидуальная форма, макроигра тоже хромала. Может, внутри коллектива какие-то проблемы — это точно неизвестно.

Плей-офф чемпионата мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2 пройдёт 12–15 декабря в Китае. Матчи турнира бесплатно покажет студия FISSURE на Twitch и YouTube.

Материалы по теме
NAVI не вышла в плей-офф Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android