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Головоломка The Talos Principle получит ремастер на Unreal Engine 5 с новыми уровнями

Головоломка The Talos Principle получит ремастер на Unreal Engine 5 с новыми уровнями
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Хорватская студия Croteam анонсировала The Talos Principle: Reawakened — переиздание культовой головоломки 2014 года на движке Unreal Engine 5. Проект поступит в продажу в начале 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Croteam.

Ремастер знаменитой головоломки получит современную графику в духе второй части, встроенное в игру дополнение Road to Gehenna, а также абсолютно новое расширение In the Beginning. Оно расскажет о первых попытках героини Александры Дреннан запустить симуляцию, в которой и разворачиваются события игры. Геймеров также ждёт продвинутый редактор создания карт с поддержкой мастерской Steam для тех, кому не хватило загадок в базовой игре.

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала настоящей любимицей фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тысяч обзоров, из которых 95% — положительные. Осенью 2023-го вышла вторая часть, также получившая высокие оценки от критиков и пользователей.

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