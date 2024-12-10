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Крис Эванс вернётся в новых «Мстителях» — СМИ

Крис Эванс вернётся в новых «Мстителях» — СМИ
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Крис Эванс опять вернётся в киновселенной Marvel. По данным издания TheWrap, актёр появится в грядущем фильме «Мстители: Судный день», однако кого он сыграет и насколько масштабной будет его роль, пока неизвестно.

Эванс известен по роли Капитана Америка, однако во «Мстителях: Финал» в 2019 году он повесил супергеройское амплуа, при этом вернувшись в эпизодической роли в «Дэдпуле и Росомаа» — правда, на этот раз сыграв Джонни Шторма из старой «Фантастической четвёрки».

После ухода из Marvel актёр снимался во множество крупных фильмов и нескольких сериалах, но ничего из этого не стало заметным хитом.

«Мстители: Судный день» выйдут 1 мая 2026 года: это будет первая часть — за ней уже в 2027 году последует продолжение «Мстители: Секретные войны».

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