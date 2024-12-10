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Звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт озвучил персонажа в фильме «Мандалорец и Грогу»

Звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт озвучил персонажа в фильме «Мандалорец и Грогу»
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По данным The Hollywood Reporter, актёр Джереми Аллен Уайт, известный по «Бесстыжим» и «Медведю», озвучил персонажа в фильме «Мандалорец и Грогу». Ему досталась роль сына Джаббы Хатта, Ротта Хатта.

Этот персонаж появился в мультфильме «Звёздные войны: Войны клонов», премьера которого состоялась в 2008 году.

У ленты пока нет сюжетных подробностей: известно лишь, что проект станет частью франшизы «Звёздные войны» и продолжит сюжет сериала «Мандалорец».

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Режиссёром ленты выступит Джон Фавро. Он же станет и продюсером вместе с Дэйвом Филони. Главную роль исполнит Педро Паскаль, а второстепенную роль в ленте сыграет Сигурни Уивер.

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