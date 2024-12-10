Раскрыто название нового спин-оффа «Зловещих мертвецов»

Режиссёр нового спин-оффа «Зловещих мертвецов» во время недавнего интервью раскрыл название проекта. Если верить словам режиссёра Себастьяна Ваничека, спин-офф получил название Evil Dead Burn.

Сюжетных деталей проекта нет. Также не совсем понятно, как спин-офф буде связан с остальной франшизой.

Выход фильма запланирован на 2026 год. Ваничек не только снимет фильм, но и напишет к нему сценарий вместе с Флораном Бернаром. Сэм Рэйми выступает продюсером.

Напомним, в работу также запущен анимационный сериал по «Зловещим мертвецам», в котором Брюс Кэмпбелл вернётся к культовому образу Эша Уильямса.