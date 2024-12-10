Триллер «Еретик» с Хью Грантом вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Еретик». Триллер с Хью Грантом в главной роли уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-сервисах.

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Премьера ленты в России состоялась 14 ноября — фильм получил официальный прокат. Картина собрала $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн, а это значит, что триллер отлично показал себя в прокате и уже окупился для создателей.