Сергей Жуков назвал блокировку фильма «Руки вверх!» незаконной

Несколько дней назад стало известно об удалении фильма «Руки Вверх!» из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Причиной этого стали судебные разбирательства между правообладателями на песни «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая».

Основатель группы Сергей Жуков заявил, что за запретом фильма о его детище стоит мошенник, который уже много лет оспаривает права на песни группы. Блокировку ленты, отметил Жуков, вряд ли можно считать законной.

Я уверен, что ситуация разрешится, тем более что мы действуем в рамках правового поля. Поэтому я абсолютно уверен, что скоро всё встанет на свои места.

Онлайн-премьера биографического фильма о группе «Руки Вверх!» состоялась 28 ноября.