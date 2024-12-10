Вышел свежий тизер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Adult Swim выпустила свежий тизер-трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». В ролике Рик проводит прослушивание на роль нового Джерри. В какой-то момент весь процесс прерывают сам Джерри и его члены семьи.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim Europe. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

Восьмой сезон выйдет в 2025 году. Проект уже продлили на 11-й и 12-й сезоны: благодаря своей популярности мультсериал будут показывать как минимум до 2029 года.