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Вышел полноценный трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи

Вышел полноценный трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи
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Sony Pictures опубликовала полноценный трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи. Ранее выпускали малоинформативный тизер, а сейчас показали персонажей Джоди Комер, Аарона Тейлор-Джонсона и других актёров.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures. Права на видно принадлежат Sony Pictures.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.

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