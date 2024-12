Стартовал мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры

Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера первых восьми эпизодов анимационной антологии «Секретный уровень», которую посвятили видеоиграм.

Эпизоды по каким играм уже вышли?

Armored Core;

Dungeon and Dragons;

Crossfire;

Pac-Man;

Unreal Tournament;

New World;

Space Marine 2;

Sifu.

«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект рассказывает истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.

Оставшиеся семь серий выйдут 17 декабря.