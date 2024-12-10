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Стартовал мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры

Стартовал мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры
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Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера первых восьми эпизодов анимационной антологии «Секретный уровень», которую посвятили видеоиграм.

Эпизоды по каким играм уже вышли?

  • Armored Core;
  • Dungeon and Dragons;
  • Crossfire;
  • Pac-Man;
  • Unreal Tournament;
  • New World;
  • Space Marine 2;
  • Sifu.

«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект рассказывает истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.

Оставшиеся семь серий выйдут 17 декабря.

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