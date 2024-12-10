Стартовал мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры
Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера первых восьми эпизодов анимационной антологии «Секретный уровень», которую посвятили видеоиграм.
Эпизоды по каким играм уже вышли?
- Armored Core;
- Dungeon and Dragons;
- Crossfire;
- Pac-Man;
- Unreal Tournament;
- New World;
- Space Marine 2;
- Sifu.
«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект рассказывает истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.
Оставшиеся семь серий выйдут 17 декабря.
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