По Warhammer 40,000 официально снимут сериал — его спродюсирует Генри Кавилл

По информации издания Deadline, Amazon и Games Workshop согласовали общее творческое видение экранизации Warhammer 40,000. По вселенной снимут сериал, который будет продюсировать Генри Кавилл. Актёр наверняка должен сняться в шоу, но пока это не подтвердили.

Сюжетных деталей сериала по Warhammer 40,000 нет, для него пока что не нашли даже шоураннера, но радует, что проект сдвинулся с мёртвой точки и у руководителей Amazon и Games Workshop хотя бы есть о нём представление.

Сам Кавилл опубликовал в соцсетях небольшое обращение в честь одобрения сериала по вселенной. Он в очередной раз напомнил о своей любви к франшизе и проделанной работе над концепциями экранизации.