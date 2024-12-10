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По Warhammer 40,000 официально снимут сериал — его спродюсирует Генри Кавилл

По Warhammer 40,000 официально снимут сериал — его спродюсирует Генри Кавилл
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По информации издания Deadline, Amazon и Games Workshop согласовали общее творческое видение экранизации Warhammer 40,000. По вселенной снимут сериал, который будет продюсировать Генри Кавилл. Актёр наверняка должен сняться в шоу, но пока это не подтвердили.

Сюжетных деталей сериала по Warhammer 40,000 нет, для него пока что не нашли даже шоураннера, но радует, что проект сдвинулся с мёртвой точки и у руководителей Amazon и Games Workshop хотя бы есть о нём представление.

Сам Кавилл опубликовал в соцсетях небольшое обращение в честь одобрения сериала по вселенной. Он в очередной раз напомнил о своей любви к франшизе и проделанной работе над концепциями экранизации.

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