Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Никита Кологривый сыграл агента 006 в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Никита Кологривый сыграл агента 006 в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал ТНТ объявил, что в ремейке «Бриллиантовой руки» сыграет Никита Кологривый. Звезда «Слова пацана» исполнит роль суперагента 006 — этого персонажа не было в оригинальной ленте Леонида Гайдая. Персонаж выступит лучшим сотрудником бюро по борьбе с контрабандой, в которое поневоле попадает главный герой в исполнении Тимура Батрутдинова.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Действие «Небриллиантовой руки» развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы». Премьера фильма состоится уже 31 декабря.

Материалы по теме
Появились новые кадры ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android