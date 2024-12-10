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Фильм Веном 3 с Томом Харди вышел в онлайне в хорошем качестве

Фильм «Веном: Последний танец» вышел в онлайне
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10 декабря фильм «Веном: Последний танец» вышел в цифровых сервисах. Ленту с Томом Харди уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и в других стримингах с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Таким образом, третья часть знаменитой супергеройской серии от Sony Pictures вышла в онлайне спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок картина собрала около $ 472 млн, так и не сумев опередить прошлые части.

События фильма «Веном: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это должна была быть последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, однако в последних интервью актёр сообщает об обратном.

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