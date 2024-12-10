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Начались съёмки семейной комедии «Любовь по Фрейду»

Начались съёмки семейной комедии «Любовь по Фрейду»
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Компания Goldfield Entertainment приступила к съёмкам фильма «Любовь по Фрейду». Это семейная комедия, которая расскажет про успешного адвоката по бракоразводным делам Егора, который попадает в неприятности из-за своих романтических приключений.

Фото со съёмок

Фото: Goldfield Entertainment

Фото: Goldfield Entertainment

Фото: Goldfield Entertainment

Фото: Goldfield Entertainment

Главные роли в фильме исполняют Владимир Сычёв, Ирина Темичева, Ирина Розанова, Роман Курцын, Анфиса Чехова, Юрий Кузнецов, Анастасия Черникова, Роман Попов, Анна Уколова, Игорь Жижикин и другие.

Режиссёром фильма выступает Владимир Янковский, а генеральным продюсером – Александр Златопольский. Съёмки картины проходят в Москве и посёлке Архангельское и продлятся до начала января 2025 года.

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