Стартовал сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым про телефонных мошенников

9 декабря состоялась премьера сериала «Мамонты» — нового оригинального проекта Okko с Юрием Стояновым в главной роли. Для просмотра уже доступны два эпизода — новые серии выходят с понедельника по четверг, финал состоится уже 26 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Мамонты» рассказывает историю типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других людей, герой намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства.

Помимо Стоянова, главные роли в «Мамонтах» исполнят Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия») и Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать», «Пищеблок»).