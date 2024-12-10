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«Рейнира обретает свою силу»: Эмма Д’Арси — о третьем сезоне «Дома дракона»

«Рейнира обретает свою силу»: Эмма Д’Арси — о третьем сезоне «Дома дракона»
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Британская актриса Эмма Д’Арси поделилась своим мнением о третьем сезоне «Дома дракона». В разговоре с изданием Variety девушка заявила, что в продолжении мы наконец-то увидим властную Рейниру, которая обрела свою настоящую силу.

Д’Арси пока не знает, что именно произойдёт в третьем сезоне приквела «Игры престолов», однако она уже предвкушает значительные изменения в характере и действиях героини.

Что касается Рейниры, я, затаив дыхание, жду сценарий, чтобы узнать, что именно она собирается делать. Было приятно закончить второй сезон в момент перемен: как личных, так и политических. Рейнира — персонаж, который наконец-то обретает свою силу. Ей потребовалось два сезона, чтобы прийти в себя. И для меня будет испытанием показать эту уверенность.

Производство третьего сезона «Дома дракона» стартует в 2025 году — сейчас авторы шоу пишут сценарий. У продолжения пока нет даты релиза, однако ранее HBO выпускала сезоны каждое второе лето.

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