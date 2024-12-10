Жители России назвали самые важные функции, которые должны быть в телевизоре

Бренд бытовой техники и электроники Hyundai предоставил «Газете.Ru» данные касательно того, какие функции у телевизоров для россиян считаются наиболее важными.

Наличие Smart TV стало ключевым критерием при покупке нового телевизора для 77% россиян в 2024 году. На втором месте – качество изображения и звука. Почти 70% покупателей обращают внимание на разрешение экрана и частоту его обновления, а 57% – на технологию экрана (OLED, LED или QLED).

Ещё почти 35% покупателей предпочитают телевизоры с дополнительными технологиями для улучшения качества изображения на манер HDR10, HDR10+, Dolby Vision и MEMC. Почти половина опрошенных (48%) готова пожертвовать функцией голосового управления, чтобы сэкономить, а ещё 37% – дизайном.