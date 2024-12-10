Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лионеля Месси добавят в Fortnite — СМИ

Лионеля Месси добавят в Fortnite — СМИ
Комментарии

Авторитетное издание Hypex объявило, что совсем скоро в Fortnite появится Лионель Месси. Цифровой скин одного из лучших футболистов в истории обнаружили в файлах королевской битвы.

Когда знаменитый спортсмен появится в игре, неизвестно. Ранее в шутер от Epic Games включили уже многих мировых звёзд: от Киану Ривза и Дуэйна Джонсона до Трэвиса Скотта, Арианы Гранде и Неймара. Поэтому появление Лионеля Месси кажется логичным шагом для привлечения фанатов спортсмена.

Ранее аргентинский футболист также появлялся в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA Sports FC), а также в виде оперативника в шутерах Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone 2.

Материалы по теме
Видео
В Fortnite добавят режим «Линии огня» в духе Counter-Strike
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android