Лионеля Месси добавят в Fortnite — СМИ

Авторитетное издание Hypex объявило, что совсем скоро в Fortnite появится Лионель Месси. Цифровой скин одного из лучших футболистов в истории обнаружили в файлах королевской битвы.

Когда знаменитый спортсмен появится в игре, неизвестно. Ранее в шутер от Epic Games включили уже многих мировых звёзд: от Киану Ривза и Дуэйна Джонсона до Трэвиса Скотта, Арианы Гранде и Неймара. Поэтому появление Лионеля Месси кажется логичным шагом для привлечения фанатов спортсмена.

Ранее аргентинский футболист также появлялся в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA Sports FC), а также в виде оперативника в шутерах Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone 2.