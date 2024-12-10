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В кинотеатрах России вышел фильм «Атака титанов: Последняя атака»

В кинотеатрах России вышел фильм «Атака титанов: Последняя атака»
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10 декабря в кинотеатрах России состоялась премьера анимационного фильма «Атака титанов: Последняя атака». Ленту уже можно посмотреть в сетях «Синема Парк» и «Формула Кино».

Видео доступно на YouTube-канале Синема Парк & Формула Кино. Права на видео принадлежат Mappa.

«Атака титанов: Последняя атака» — полнометражная версия двух последних частей оригинального аниме. Создатели добавили в «Последнюю атаку» улучшенные монтажные кадры и объёмный звук. Общая продолжительность составляет 2 часа 25 минут — зрителей также ждёт сцена после титров.

В России ленту показывают с тремя озвучками: от DEEP, от «Студийной банды» и с оригинальной японской звуковой дорожкой с субтитрами на русском.

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