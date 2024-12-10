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«Будьте осторожны с правилами»: Ханс Циммер — о снятии музыки из «Дюны 2» с «Оскара»-2025

«Будьте осторожны с правилами»: Ханс Циммер — о снятии музыки из «Дюны 2» с «Оскара»-2025
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Немецкий композитор Ханс Циммер прокомментировал отказ американской киноакадемии в отборе музыки из «Дюны 2» для грядущего «Оскара»-2025. Работа знаменитого композитора попросту не вписывается в правила церемонии из-за того, что в сиквеле используются более 20% существующих композиций, написанных ещё для первой «Дюны».

Как оказалось, двукратный обладатель «Оскара» не особо огорчён тем фактом, что он не сможет побороться за новую награду. Куда больше Циммера беспокоят правила киноакадемии, которые напрямую влияют на творчество и ставят его в определённые рамки.

«Дюна 2» — это не обычный сиквел. Не имело бы смысла менять и писать новые музыкальные темы для персонажей. Киноакадемия говорит, что мы не можем использовать подобные формы повествования. «Властелин колец» также использовал этот метод: у них была одна книга и они разделили её на три части. Я не получу «Оскар» за второй фильм, хоть я и получил его за первую часть, но дело не в этом. Будьте осторожны с этими правилами, потому что «Оскар» важен и вы влияете на то, как создаётся искусство. Вы говорите мне, что не можете отобрать мою работу, потому что вы придумали эти правила. У нас должна быть свобода творчества для воплощения своих идей в жизнь вне зависимости от внешних обстоятельств.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 2 марта 2025 года. Основные номинанты будут названы в январе.

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