Resident Evil 2 Remake вышла на iPhone и Mac

Игра Resident Evil 2 Remake 2019 года стала доступна на устройствах Apple. С сегодняшнего дня проект можно загрузить из магазина App Store на iPhone и Mac.

В честь релиза современную версию хоррора можно купить со скидкой 75% — цена игры до 8 января составляет 715 рублей. Перед покупкой можно загрузить пробную версию на 10,5 ГБ, чтобы убедиться в работоспособности и качестве игры. RE2 работает на iPhone 15 Pro и всех iPhone 16.

Resident Evil 2 Remake — далеко не первая ААА-игра, которая появилась на устройствах Apple в этом году. Ранее на iPhone стали доступны другие громкие хиты: Resident Evil 7, Assassin's Creed Mirage и Death Stranding.