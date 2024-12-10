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NAVI на последнем месте, Team Spirit — в зоне плей-офф после второго дня ESL One Bangkok

Новый состав Natus Vincere по Dota 2 остался на последнем месте в группе по итогам второго игрового дня топ-турнира ESL One Bangkok 2024.

«Рождённые побеждать» победили филиппинскую BOOM Esports, но позже уступили европейской AVULUS. Для выхода из группы NAVI нужно будет завтра побеждать лидеров группы Team Falcons и надеяться на неудачи конкурентов.

Российский состав Team Spirit дважды сыграл вничью и остаётся в середине таблицы. В случае завтрашней победы над BOOM «драконы» могут надеяться на выход в верхнюю сетку плей-офф.

Фото: Liquipedia

Последний тур группового этапа начнётся завтра в 8:00 мск: Team Spirit сыграет с BOOM, NAVI — с Falcons, AVULUS — с SR. По итогам первой стадии две худшие команды покинут турнир.

ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в Таиланде с 9 по 15 декабря. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 20 940 очков EPT-рейтинга.