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Голос Геральта Даг Кокл «получил выговор» от разработчиков — он сказал, что появится в «Ведьмаке 4»

Голос Геральта «получил выговор» от разработчиков — он сказал, что появится в «Ведьмаке 4»
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Актёр Даг Кокл, озвучивший Геральта из Ривии в серии игр «Ведьмак», в интервью рассказал, что разработчики оказались недовольны его комментарием о появлении в следующем проекте.

Голос Геральта заявил, что «получил выговор» от студии CD Projekt RED и уточнил, что на самом деле ничего не знает о «Ведьмаке 4». Когда Кокл говорил о том, что появится в новой части, он думал, что это уже рассказал кто-то из команды разработки, — но информация оказалась просто слухами.

Они сказали мне: «Мы ещё ничего не анонсировали, ни о чём не говори». На самом деле я вообще не знаю, какой будет игра.

По слухам, главным героем «Ведьмака 4» станет не Геральт, а другой ведьмак. Возможно, сам Геральт появится в качестве второстепенного персонажа.

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