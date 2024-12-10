Пятый сезон аниме «Тёмный дворецкий» выйдет в апреле 2025 года

Студия CloverWorks представила подробности пятого сезона аниме-сериала «Тёмный дворецкий». Продолжение тайтла выйдет в апреле 2025 года.

По сюжету арки «Зелёная ведьма» из оригинальной манги Себастьян и Сиэль отправляются в Германию, где по поручению королевы будут расследовать серию загадочных убийств в Лесу Оборотней. Вероятно, повествование снова займёт 11 эпизодов.

Четвёртый сезон «Тёмного дворецкого» с подзаголовком «Школа-интернат» вышел весной этого года: юный лорд и его демонический слуга раскрывали тайну исчезновения детей. Русскоязычные пользователи портала «Шикимори» оценили сезон достойно — он получил среднюю оценку 7,86.