Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна дата выхода аниме «Тёмный дворецкий: Зелёная ведьма» (5 сезон)

Пятый сезон аниме «Тёмный дворецкий» выйдет в апреле 2025 года
Комментарии

Студия CloverWorks представила подробности пятого сезона аниме-сериала «Тёмный дворецкий». Продолжение тайтла выйдет в апреле 2025 года.

По сюжету арки «Зелёная ведьма» из оригинальной манги Себастьян и Сиэль отправляются в Германию, где по поручению королевы будут расследовать серию загадочных убийств в Лесу Оборотней. Вероятно, повествование снова займёт 11 эпизодов.

Четвёртый сезон «Тёмного дворецкого» с подзаголовком «Школа-интернат» вышел весной этого года: юный лорд и его демонический слуга раскрывали тайну исчезновения детей. Русскоязычные пользователи портала «Шикимори» оценили сезон достойно — он получил среднюю оценку 7,86.

Материалы по теме
Видео
Вышел тизер фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов» — премьера в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android