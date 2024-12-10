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Райан Рейнольдс признался, что плакал во время просмотра «Человека-паука: Нет пути домой»

Известный актёр Райан Рейнольдс во время подкаста выразил уважение Эндрю Гарфилду за супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Рейнольдс вспомнил, что во время просмотра не смог сдержать слёз.

Мне нравится, что вы сделали в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Вы переплетаете ДНК культурного диалога с повествованием фильма. Ребята, вы сделали это так, что я расплакался.

Актёр также рассказал, что чувствовал при наблюдении за другими зрителями во время момента, когда на экране появляется Уэсли Снайпс в роли Блэйда.

Одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал, — это сидеть в зале на Comic-Con и смотреть, как Уэсли Снайпс появляется в кадре, а люди плачут. Они в одно мгновение понимают, что отчаянно скучают по нему.